اليونان تنتقد بيلاروس بسبب تحويل مسار طائرة تابعة لـ «ريان إير»

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

انتقدت وزارة الخارجية اليونانية التحويل الإجباري لرحلة ركاب تابعة لشركة ريان إير إلى مينسك واعتقال مدوّن معارض كان على متنها

وجاء في بيان للوزارة أن "اليونان تدين بشدة عملية الخطف من جانب الدولة التي وقعت اليوم وأسفرت عن هبوط اضطراري لرحلة ريان إير إف آر 4978 من أثينا إلى فيلنيوس في مينسك (بيلاروس)".

وقالت "إن الطائرة كان بها ما إجماليه 171 راكبا من بينهم 11 مواطنا يونانيا. وهذا العمل الذي عرض حياة جميع الركاب للخطر أمر غير مقبول".

وأدانت وزارة الخارجية اعتقال الناشط البيلاروسي رومان بروتاسيفيتش في مطار مينسك.

وأضافت وزارة الخارجية أن بروتاسيفيتش كان ضمن وفد فى اليونان شارك في "منتدى دلفي" الدولي الأسبوع الماضي.

وفي كل عام، يدعو منتدى دلفي الخبراء والسياسيين لمناقشة القضايا السياسية والاقتصادية.