أمريكا: فريق رفيع المستوى يتوجه إلى القاهرة الأسبوع المقبل لإجراء محادثات حول معبر رفح

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أعلن البيت الأبيض اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيرسل فريقا رفيع المستوى إلى القاهرة الأسبوع المقبل لإجراء محادثات حول إعادة فتح معبر رفح بترتيبات مقبولة لإسرائيل ومصر.

وقالت وكالة بلومبرج للأنباء، إن الإعلان جاء في بيان للبيت الأبيض حول اتصال بايدن بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي.

وقال بيان للرئاسة المصرية في وقت سابق، إن بايدن والسيسي توصلا إلى اتفاق بشأن إيصال المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم.

وأضاف البيان أن مصر ستسلم المساعدات الإنسانية والوقود للأمم المتحدة عند المعبر في ترتيب مؤقت لحين التوصل إلى آلية قانونية لإعادة فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

وذكر البيان أن بايدن والسيسي أكدا خلال اتصال هاتفي، رفضهما كل محاولات تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم، ودعمهما لكل السبل الهادفة لمنع تفاقم وتوسع الصراع.

وأوضح البيان أن الرئيسين اتفقا أيضا على ضرورة تكثيف الجهود لإنجاح مسار التفاوض وتحقيق انفراجة تنهي المأساة الإنسانية في غزة.