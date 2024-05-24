سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت حركة البناء الوطني (فصيل الاخوان في الجزائر)، اليوم الجمعة، عن ترشيحها للرئيس عبد المجيد تبون للإنتخابات الرئاسية التي ستجرى في السابع من سبتمبر المقبل.

وقال رئيس حركة البناء الوطني عبدالقادر بن قرينة في ختام اجتماع مجلس شورى الحركة المنعقد اليوم إن المشاورات أفضت إلى ترشيح الرئيس تبون لعهدة ثانية.

وفي وقت سابق، تحفظ تبون على التصريح بشأن نيته في الترشح لعهدة ثانية من عدمها، معتبرا أن الوقت مبكر للحديث عن الموضوع.

وسابقا، أعلن تبون إجراء انتخابات رئاسية تسبق وقتها المحدد بحوالي ثلاثة أشهر.

وأمس الخميس، اتفق قادة 4 أحزاب سياسية يحوزون على الأغلبية البرلمانية في الجزائر، على تشكيل ائتلاف سياسي جديد لتفعيل العمل المشترك تحسبا للانتخابات الرئاسية.

يذكر أن الأحزاب الأربعة تحوز 243 مقعدا في المجلس الشعبي الوطني (مجلس النواب)، بما نسبته 59% من مجموع مقاعد المجلس المقدرة بـ407 مقاعد.