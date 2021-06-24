مصرف لبنان المركزي يطلب وضع خطة واضحة واحدة لترشيد الدعم

قال مصرف لبنان المركزي، اليوم الخميس، إنه يجب وضع خطة واضحة واحدة لترشيد الدعم وتأمين الأسس لإعادة النمو الاقتصادي.



وأضاف المصرف، في بيان أصدره اليوم، أنه في حال إصرار الحكومة على الاقتراض وفقًا لقانون النقد والتسليف وبالعملات الأجنبية، أن تعمل على إقرار الإطار القانوني المناسب الذي يسمح لمصرف لبنان باستعمال السيولة المتوافرة في التوظيفات الإلزامية، مع التزام الحكومة الصريح بإعادة أي أموال مقترضة من مصرف لبنان ضمن المهل المحددة قانونا.



وتابع أن نسبة الفوائد يجب أن تكون محددة بحسب نفس القانون، بموجب عقد قرض، وأن ينص العقد صراحة على أن يتم الايفاء بمعزل عن مسؤوليات الحكومة المتعلقة بقرار التوقف عن الدفع.



وأوضح البيان أن قانون النقد والتسليف يفرض على مصرف لبنان في ظروف استثنائية، كالتي يعيشها لبنان بسبب تعثر الدولة عن دفع ديونها وبسبب كورونا وانفجار المرفأ واستقالة الحكومة وعدم تشكيل الحكومة لفترة 10 أشهر، أن يمنح الحكومة القرض المطلوب منها.



وأكّد المصرف ضرورة تشكيل الحكومة للبدء المباشر بخطة طريق واضحة للعموم بعدد من الإصلاحات لوضع الأسس المناسبة الكفيلة بإعادة الثقة وتعافي الاقتصاد والتركيز على الدعم المباشر للمواطنين وترشيد الدعم.



وأعرب مصرف لبنان عن استعداده، كما فعل تاريخيا، لدعم المواطن اللبناني وهو بانتظار التجاوب الحكومي.