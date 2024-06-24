البنتاجون بشأن قصف كييف لمدينة سيفاستوبول الروسية بصواريخ أمريكية: ليس لدينا ما نقوله

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صرح ممثل وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الاثنين، بأن البنتاغون على علم بالتقارير عن قصف مدينة سيفاستوبول الروسية بصواريخ "أتاكمس" الأمريكية، لكن ليس لديه ما يقوله في هذا الشأن

وقال في رد مكتوب على طلب وكالة "نوفوستي" تعليقا على القصف الأوكراني الإرهابي: "لقد رأينا هذه التقارير وليس لدينا ما نقوله".

هذا وقد أعلنت وزارة الدفاع في وقت سابق أن قوات كييف حاولت تنفيذ هجوم إرهابي صباح اليوم الأحد، لضرب سيفاستوبول باستخدام 5 صواريخ ATACMS أمريكية مزودة برؤوس حربية عنقودية.

وقد أسقط الجيش الروسي 4 منها، فيما سقط واحد منها بعد انفجاره فوق المدينة.

وأسفر الهجوم عن مقتل 4 أشخاص بينهم طفلان، وأصيب 144 شخصا، منهم 27 طفلا بجروح متفاوتة الخطورة.

ووفقا للمفوضة الرئاسية لحقوق الطفل، ماريا لفوفا بيلوفا، فإن 5 أطفال جرحى هم في حالة خطيرة، والأطباء يبذلون كل ما بوسعهم من أجل إنقاذ حياتهم.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الولايات المتحدة، إلى جانب السلطات الأوكرانية، مسؤولة عن الضربة الصاروخية المخطط لها والتي نفذتها قوات كييف على سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم.

وشددت الوزارة على أن مثل هذه الأحداث لن تبقى دون رد.