انطلاق أولى الدورات التدريبية للمحامين على منظومات التقاضي عن بُعد بمشاركة 100 محام

انطلقت الأربعاء فعاليات الدورة التدريبية الأولى للمحامين للتدريب على الآليات التقنية الجديدة للتقاضي عن بُعد، تنفيذًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والمقرر دخوله حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل، وذلك بمشاركة 100 محامٍ.

وتأتي الدورة في إطار التعاون بين وزارة العدل ونقابة المحامين ووزارة الاتصالات، استعدادًا لتفعيل منظومة التقاضي الإلكتروني والتحول الرقمي بمنظومة العدالة، حيث شهدت الدورة تفاعلًا كبيرًا من السادة المحامين الذين حرصوا على الاستفسار عن آليات تطبيق المنظومات الجديدة والتعامل مع التطبيقات الإلكترونية المستحدثة بمحاكم الجنايات.

وخلال فعاليات الدورة، رحب المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، بالمحامين المشاركين، مؤكدًا حرصه على المشاركة معهم في هذه الدورة التدريبية المهمة، ومشددًا على الدور المحوري للمحامين في تحقيق العدالة.

وقال وزير العدل: "نرحب بكم في وزارة العدل، ونحرص على المشاركة معكم في هذه الدورة، فأنتم أحد جناحي العدالة، ومنظومة العدالة لا تكتمل إلا بوجود قاضٍ ومحامٍ يدافع عن الحقوق، والمحاماة من أسمى المهن ونقدرها جيدًا، وكل الشكر والتقدير لكم".

وأضاف أن وزارة العدل ترحب بكافة المقترحات والأفكار التي تسهم في تطوير منظومة التقاضي الإلكتروني، مؤكدًا أهمية التواصل المباشر مع المحامين والاستماع إلى آرائهم واستفساراتهم لضمان التطبيق الأمثل للمنظومة الجديدة.

وشهدت الدورة نقاشًا موسعًا بين المحامين والمسئولين عن المنظومة، حيث طرح المشاركون العديد من الاستفسارات المتعلقة بآليات العمل الإلكتروني، كما قدموا عددًا من المقترحات والتوصيات الهادفة إلى تطوير المنظومة بما يخدم عملية التقاضي ويسهم في تحقيق العدالة الناجزة.

وكان من أبرز المقترحات التي طرحها المحامون ضرورة إتاحة ملفات الدعاوى إلكترونيًا للمحامي وإدراجها ضمن المنظومة الرقمية، بما يسهل إجراءات العمل ويمكن المحامي من أداء رسالته على الوجه الأكمل، وهو المقترح الذي لاقى اهتمامًا وتفاعلًا خلال المناقشات.

كما تم خلال الدورة إجراء محاكاة لمحاكمة عن بُعد، وتجربة عملية لتحويل الصوت إلى نص مكتوب في إطار منظومة التقاضي الإلكتروني الجديدة، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتوثيق المرافعات والبيانات القضائية بدقة وكفاءة.

وكانت نقابة المحامين، برئاسة الدكتور عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، قد أعلنت فتح باب التسجيل أمام السادة المحامين للمشاركة في أول دورة تدريبية على منظومات التقاضي عن بُعد والتطبيقات الإلكترونية المستحدثة بمحاكم الجنايات.

وتُنظم الدورة وزارة العدل بالتعاون مع نقابة المحامين ووزارة الاتصالات بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار الاستعداد لتفعيل أحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد واستكمال جهود التحول الرقمي بمنظومة العدالة.

وتهدف الدورة إلى تدريب المحامين على استخدام منظومات التقاضي عن بُعد، وإجراءات التسجيل بمنظومة حضور المحامين إلكترونيًا، والاستعلام عن قرارات المحكمة من خلال منصة إدارة الدعوى الجنائية، إلى جانب التدريب على منظومة تقديم المستندات عن بُعد وتقنيات تحويل المرافعات الصوتية إلى نصوص مكتوبة.

وتستهدف الدورة تدريب أكبر عدد من المحامين، على أن يتم تنظيم دورات مماثلة بمختلف محافظات الجمهورية خلال الفترة المقبلة، بما يضمن التطبيق الفعّال للمنظومات الإلكترونية الحديثة وتحقيق العدالة الناجزة.

وتيسيرًا على السادة المحامين، وفرت نقابة المحامين أتوبيسات لنقل المشاركين من أمام مقر النقابة العامة إلى مقر انعقاد الدورة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

حضر فعاليات الدورة التدريبية حسام سعيد، والسيد جابر، ومحمود تفاحة، أعضاء مجلس النقابة العامة، و الدوشي شاكر، نقيب محامي الأقصر.