سجلت بريطانيا أعلى درجة حرارة في شهر يونيو على الإطلاق، متجاوزة بذلك درجات الحرارة المسجلة عامي 1957 و1976.

ووفقا لبيانات أولية من مكتب الأرصاد الجوية البريطاني، بلغت درجة الحرارة 35.8 درجة مئوية في غرب ساسكس، متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ 35.6 درجة مئوية، في ساحة كامدن بلندن عام 1957، والذي تكرر في ساوثهامبتون عام 1976، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.

أما أعلى درجة حرارة سُجلت على الإطلاق في بريطانيا فبلغت 40.3 درجة مئوية في 19 يوليو 2022 في كونينجسبي بمقاطعة لينكولنشاير.

وأصدر مكتب الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، تحذيرا نادرا باللون الأحمر من موجة حر شديدة، يبدأ من الساعة التاسعة صباحا وينتهي في الساعة التاسعة مساء يوم الخميس.

كما صدرت تحذيرات أخرى باللون البرتقالي ليومي الجمعة والسبت.

وواجهت المدارس والمستشفيات ودور الرعاية وأماكن العمل صعوبة في التعامل مع درجات الحرارة المرتفعة، وتم إبطاء حركة القطارات، وإغلاق المدارس مبكرا أو كليا، وحظر استخدام خراطيم المياه.

وقال كبير علماء مكتب الأرصاد الجوية البريطاني، ستيفن بيلشر إن رؤية درجات حرارة كهذه في المملكة المتحدة في شهر يونيو أمر يدعو للتأمل".

وأضاف أن أحداث كهذه تبرز تداعيات تغير المناخ، حيث تسبب درجات الحرارة المرتفعة والرطوبة العالية آثارا صحية خطيرة نتيجة الإجهاد الحراري، فضلًا عن تأثيراتها على قطاعات عديدة كالنقل والطاقة وإمدادات المياه".

من جهته، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس إن موجة الحر التي تجتاح أوروبا تعرض الأرواح للخطر، داعيا قادة العالم إلى زيادة الاستثمار في أنظمة صحية مرنة والتحرك بشكل أسرع لمواجهة تغير المناخ.

وتابع أن "البيانات واضحة: ترتفع درجات الحرارة في جميع أنحاء أوروبا بمعدل يقارب ضعف المعدل العالمي، مما يزيد من احتمالية وشدة موجات الحر الشديدة في المستقبل. لا يمكننا تحمل المزيد من التأخير".

وشهدت فرنسا، التي سجلت 40 حالة وفاة غرقا أثناء هروب الناس من الحر الشديد، أحر ليلة في تاريخها يوم الاثنين، تلتها أحر يوم في تاريخها يوم الثلاثاء، وفقا لبيانات متوسط درجات الحرارة الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية.

أما في وسط أوروبا، فدرجات الحرارة أقل قليلا، لكنها في ارتفاع مستمر، ومن المتوقع أن تصل في ألمانيا إلى 40 درجة مئوية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

كما من المتوقع أن تمتد موجة الحر خلال الأيام المقبلة إلى شرق أوروبا.

ففي بولندا، أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرات من موجة حر شديدة في غرب البلاد بدءً من اليوم الخميس إلى السبت المقبل، متوقعة أن تسجل درجات الحرارة أرقاما قياسية.

كما تم رفع مستوى الإنذار الأحمر على ساحل البحر الأدرياتيكي في كرواتيا ليومي الجمعة والسبت.

أما المجر، أعلنت رفع مستوى الإنذار إلى أقصى حد من السبت إلى الثلاثاء المقبل مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة.