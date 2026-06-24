مستشار ألمانيا ينفي تطبيع العلاقات مع حركة طالبان الحاكمة في أفغانستان

نفى المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الاتهامات الموجهة لحكومته بتطبيع التعامل مع حكومة حركة طالبان الإسلامية الحاكمة في أفغانستان.

وخلال جلسة استجواب الحكومة في البرلمان الاتحادي، قال ميرتس اليوم الأربعاء، ردا على مأخذ أثير من صفوف حزب الخضر المعارض: "نحن لا نطبع مع هذا النظام"، موضحا أن العلاقات الدبلوماسية تقوم بين الدول وليس بين الحكومات، وأن العلاقات الدبلوماسية مع أفغانستان كانت قائمة دائماً.

وأضاف رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي: "لا نمد يدنا إلى نظام طالبان هذا، بل نسعى إلى تعاون على المستوى التقني الضروري، بما يخدم المصلحة الوطنية لبلادنا". ولفت ميرتس إلى أن الحكومة الألمانية تباشر هذا التعاون عند أدنى مستوى تقني ممكن، بهدف التمكن من ترحيل المواطنين الأفغان الذكور الذين ارتكبوا جرائم في ألمانيا إلى بلدهم، مؤكدا: "وهذا الأمر سيستمر على هذا النحو مستقبلا".

وصرح ميرتس بأن وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبرينت، يجري محادثات مع ممثلي الحكومة في كابول بشأن ترحيل المواطنين الأفغان الذكور المدانين بجرائم في ألمانيا، وأردف: "إنه يحظى بدعمي الكامل والمطلق في كل ما يقوم به هناك".

وكان متحدث باسم وزارة الخارجية في برلين صرح أول أمس الاثنين، بأن من المتوقع وصول ما يصل إلى أربعة دبلوماسيين إضافيين من حركة طالبان الحاكمة في أفغانستان إلى ألمانيا، وذلك لإتاحة المجال لتنفيذ المزيد من عمليات الترحيل إلى أفغانستان.

وأوضح المتحدث أن إصدار المزيد من جوازات السفر، على سبيل المثال، يتطلب وجود موظفين قنصليين أفغان إضافيين، مؤكداً أن الحكومة الألمانية ستُخْضِع هؤلاء الموظفين لفحص دقيق قبل منحهم تأشيرات الدخول.