الجيش اللبناني يفكك عبوات وقنابل حية من مخلفات العدوان الإسرائيلي في الجنوب

عملت وحدات من الجيش اللبناني، على تفكيك عبوات وقنابل طيران حية من مخلفات العدوان الإسرائيلي في 6 بلدات في جنوب لبنان. كما عملت وحدات أخرى على مواكبة أعمال الوزارات المختصة لفتح الطرقات في عدد من المناطق جنوب لبنان.

وصدر عن قيادة الجيش بيان جاء فيه: "عملت وحدات من الجيش على تفكيك عبوات وقنابل طيران غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في بلدات: دير ميماس - مرجعيون، برعشيت- بنت جبيل، زبدين، الشرقية، تول - النبطية. وقد جرى نقل هذه القنابل والعبوات إلى مواقع آمنة لإجراء اللازم بشأنها".

وأضاف البيان أن وحدات أخرى من الجيش تعمل على مواكبة أعمال الوزارات المختصة لفتح الطرقات وإعادة تأهيل البنى التحتية في عدد من المناطق الجنوبية المتضررة".

يذكر أن إسرائيل شنّت حربا على لبنان منذ الثاني من مارس الماضي، بعد إطلاق "حزب الله" صواريخ على شمال إسرائيل. واحتلّت القوات الإسرائيلية عدد من البلدات في جنوب لبنان.

وأُعلن مساء السبت الماضي وقف لإطلاق النار وافقت عليه إسرائيل ولم تُسجَّل أية غارات إسرائيلية، على جنوب لبنان منذ مساء السبت.