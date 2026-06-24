حماس تؤكد جاهزيتها الكاملة لتسليم اللجنة الوطنية لإدارة غزة جميع مجالات الحكم

قال المتحدث باسم حركة «حماس» حازم قاسم، إن المطالبة بالإسراع في إدخال اللجنة الوطنية لإدارة غزة إلى القطاع ومباشرة أعمالها، كانت في صلب حواراتها الأخيرة في القاهرة.

وأضاف في تصريحات عبر قناته الرسمية بتطبيق «تلجرام»، اليوم الأربعاء: «أعدنا التأكيد على جاهزيتنا الكاملة لتسليم اللجنة الوطنية جميع مجالات الحكم، بما فيها الملف الأمني، والعمل بكل ما نستطيع لإنجاح مهامها».

واستطرد: «من غير المنطقي أن يعجز مجلس السلام عن إدخال اللجنة إلى القطاع طوال هذه الفترة، بعد أشهر طويلة من تشكيلها، ما يجعل المجلس حبيس المواقف الإسرائيلية».

وأعرب عن أمله في أن تثمر جهود الوسطاء في إدخال اللجنة الوطنية قريبًا، تمهيدًا لترتيب الأوضاع في قطاع غزة، وإطلاق عملية إغاثة حقيقية تخفف من معاناة المواطنين.

وفي منتصف فبراير الماضي، أكدت اللجنة الوطنية لإدارة غزة أن البيانات والتصريحات الصادرة من داخل القطاع بشأن الجهوزية لتسليم إدارة جميع المؤسسات والمرافق العامة في قطاع غزة تمثل خطوة تصب في مصلحة المواطن، وتمهد لتمكين اللجنة من الاطلاع بمسؤولياتها كاملة في إدارة المرحلة الانتقالية.

ورأت اللجنة في إعلان الاستعداد لانتقال منظم، محطة مفصلية لبدء ممارسة مهامها بصفتها إدارة انتقالية للقطاع، وفرصة حقيقية لوقف التدهور الإنساني والحفاظ على صمود المواطنين الذين عانوا آلامًا جسيمة طوال الفترة الماضية.