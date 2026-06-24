الرقابة الإدارية تنظم الملتقى الأول لأعضاء مجلس النواب حول أثر الحوكمة والتحول الرقمي على الدور الرقابي

شهد المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، والوزير عمرو عادل، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ختام فعاليات الملتقى الأول لأعضاء مجلس النواب حول "أثر الحوكمة والتحول الرقمي على الدور الرقابي"، والذي عُقد خلال الفترة من 20 إلى 24 يونيو 2026 بمقر هيئة الرقابة الإدارية بالعاصمة الجديدة.

يهدف الملتقى إلى تبادل الرؤى والخبرات حول سُبل تعزيز قيم النزاهة والشفافية، وتسليط الضوء على الآليات الفعالة لدعم كفاءة العمل الرقابي الذي يشكل خط الدفاع الأول لحماية مقدرات الوطن، حيث تضمن الملتقى مناقشة عدد من الملفات الهامة حول تطورات الأوضاع السياسية الدولية والإقليمية، والتحديات والفرص الاقتصادية، وبرامج الحماية الاجتماعية، وملفات الطاقة والأمن المائي والغذائي.

جاء ذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب، وبمشاركة عدد من الوزراء وقيادات الهيئة، كما تم استعراض جهود هيئة الرقابة الإدارية في مجالات التحول الرقمي وتحديث قواعد البيانات، وضبط الجرائم المستحدثة، والتوعية بمخاطر الفساد بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة.

ويعد الملتقى فرصة لبناء جسور التواصل وإثراء الحوار حول مختلف القضايا الوطنية، بما يسهم في صياغة رؤى وسياسات أكثر قدرة على الاستجابة للتحديات ومواكبة مستهدفات التنمية، ويدعم جهود الدولة في بناء الجمهورية الجديدة وترسيخ دعائمها على أسس من العمل المشترك والكفاءة والفاعلية.

يأتي ذلك انطلاقا من توجه الدولة المصرية نحو ترسيخ الشراكة الوطنية كدعامة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.