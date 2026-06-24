رئيس المجلس الوطني الفلسطيني يؤكد أهمية تعزيز الدعم المالي والاقتصادي للموازنة الفلسطينية

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شارك نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني موسى حديد، في أعمال اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية بحضور رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي.

وقال حديد في كلمه له إن الإرهاب الذي يُمارس ضد الشعب الفلسطيني بات جزءا من منظومة الحكم في دولة الاحتلال.

وأضاف أن هذا الإرهاب بات يُستخدم أداة لتنفيذ سياسات التوسع الاستيطاني والتطهير العرقي، مؤكدا أهمية تعزيز الدعم المالي والاقتصادي لدولة فلسطين وحشد الموارد اللازمة لدعم موازنتها ومؤسساتها الوطنية، وتمكين الإقتصاد الفلسطيني.

كما أعرب نائب رئيس المجلس الوطني عن رفضه القاطع لجميع المخططات والممارسات الرامية إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه أو فرض واقع ديموغرافي جديد في قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

وأكد بطلان هذه المخططات ومخالفتها للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.