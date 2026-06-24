استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال واحتجاز جثمانه في اليامون غرب جنين

استشهد الشاب محمد ناظم زايد، اليوم، برصاص قوة خاصة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة اليامون الواقعة غرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوة خاصة من جيش الاحتلال تسللت إلى البلدة وحاصرت منزلًا بشكل مباغت، قبل أن تطلق الرصاص الحي صوب الشاب محمد ناظم زايد مما أدى إلى استشهاده.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أقدمت على احتجاز جثمان الشهيد زايد، عقب انسحابها من المنطقة المحاصرة.

وكانت قناة «14» الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، قالت إن قوات خاصة إسرائيلية أطلقت النار على شاب فلسطيني في بلدة اليامون.

من جهتها أكدت وكالة الأنباء الرسمية «وفا» إصابة شاب بجروح، اليوم الأربعاء، إثر إطلاق قوات إسرائيلية خاصة النار عليه، عقب محاصرتها منزلا، في بلدة اليامون غرب جنين.

وأفادت مراسلة الوكالة بأن قوات إسرائيلية خاصة تسللت إلى اليامون وحاصرت منزلا، وأطلقت النار صوب شاب كان بداخله، وأصابته بجروح، ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليه.