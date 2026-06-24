أفادت صحيفة جارديان" البريطانية بأن مدينة نانت الفرنسية تُعد حاليا واحدة من أكثر الأماكن حرارة في أوروبا، إن لم تكن أكثرها حرارة، حيث سجلت درجة حرارة بلغت 41 درجة مئوية.

والتقطت عدسات الإعلام صورا لنوافذ مغطاة بأقمشة بيضاء في المدينة، حيث يحاول السكان في المنازل تجنب نفاذ أشعة الشمس الشديدة مع استمرار موجة الطقس الحار.

وتُشير بيانات الحكومة الفرنسية إلى أن أكثر من 90% من سكان فرنسا مُعرضون لموجة حر شديدة، مع توقع درجات حرارة تتراوح بين 39 و41 درجة مئوية من بريتاني إلى منطقة باريس، وفي معظم أنحاء الجنوب الغربي.

وصرحت وزيرة التحول البيئي الفرنسية مونيك باربو لإذاعة "فرانس إنتر" بأنه "من المتوقع أن يشهد الأسبوع المقبل هدوءا نسبيا، لكن هناك احتمال كبير لعودة موجة الحر الشديدة ابتداءً من الأسبوع الذي يليه، والتي قد تستمر حتى 14 يوليو".

ووفقا لتقديرات وكالة الصحافة الفرنسية، من المتوقع أن يشهد ما لا يقل عن 94 مليون شخص في أوروبا درجات حرارة تتجاوز 35 درجة مئوية اليوم، معظمهم في فرنسا وإسبانيا.

كما سيشهد أكثر من 350 مليون شخص درجات حرارة تتجاوز 30 درجة مئوية، وهو ما يمثل ثلثي سكان القارة الأوروبية في وقت لم يصل فيه فصل الصيف إلى ذروته.

وواصلت موجة الطقس الحار الشديدة، اليوم الأربعاء، اجتياح العديد من الدول الأوروبية بعدما حطمت الأرقام القياسية لدرجات الحرارة المسجلة في تلك البلدان، وسط توقعات بأن تمتد موجة الحر خلال الأيام المقبلة إلى شرق القارة العجوز.

وفي بريطانيا، جرى إغلاق المدارس وحثت السلطات السكان على تجنب السفر، مع توقعات ببلوغ درجة الحرارة 40 درجة مئوية في بعض مناطق إنجلترا وويلز، ويسري "إنذار أحمر" من موجة حر شديدة تغطي منطقة تمتد من لندن إلى سوانزي، ومن سومرست إلى برمنجهام، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.

وأجبرت موجة الحر الجيش البريطاني على إلغاء مراسم عسكرية في لندن وويندسور، حرصا على سلامة الجنود والخيول.

وفي إيطاليا، أعلنت وزارة الصحة، أمس، حالة التأهب القصوى لموجة الحر في 16 مدينة بما في ذلك ميلانو وروما. واعتبارا من أمس وحتى الجمعة على الأقل، ستخضع مناطق وسط وجنوب هولندا لتحذير برتقالي من موجة حر شديدة.

ويُمكن لسكان أمستردام حاملي بطاقة المدينة، السباحة مجانا في ستة مسابح خارجية، بينما قررت شركة السكك الحديد الوطنية عدد رحلاتها على عدد من الخطوط ابتداء من أمس بسبب موجة الحر.

ومن المتوقع أن تمتد موجة الحر خلال الأيام المقبلة إلى شرق أوروبا.

وفي بولندا، أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرات من موجة حر شديدة في غرب البلاد بدءً من اليوم الخميس إلى السبت المقبل، متوقعة أن تسجل درجات الحرارة أرقاما قياسية.

كما تم رفع مستوى الإنذار الأحمر على ساحل البحر الأدرياتيكي الشهير في كرواتيا ليومي الجمعة والسبت.

أما المجر، أعلنت رفع مستوى الإنذار إلى أقصى حد من السبت إلى الثلاثاء المقبل مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة.