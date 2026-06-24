أمريكا: مخيم ميستيك يتقدم بطلب لإشهار الإفلاس بعد فيضانات كارثية ومقتل 28 شخصا

تقدم "مخيم ميستيك"، اليوم الأربعاء، بطلب لإعادة تنظيم أعماله بموجب الفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس الأمريكي، وذلك بعد نحو عام من الفيضانات الكارثية التي أسفرت عن مقتل 25 فتاة ومرشدتين مراهقتين في المخيم المسيحي المخصص للفتيات بولاية تكساس.

كما لقي مالك المعسكر، ديك إيستلاند، حتفه في الفيضانات.

ووفقا للوثائق المقدمة لمحكمة الإفلاس الأمريكية في المنطقة الجنوبية من ولاية تكساس في مدينة هيوستن، ذكر المخيم أن ديونه تتجاوز 10 ملايين دولار.

وأوضح المخيم، الذي يقع على ضفاف نهر جوادالوبي أن قيمة أصوله تتراوح بين 100001 و500 ألف دولار.

وأقامت أسر الضحايا دعوى قضائية في نوفمبر الماضي، اتهمت فيها القائمين على إدارة المخيم بعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الفتيات مع اقتراب مياه الفيضانات التي شكلت خطرا على حياتهن في الرابع من يوليو الماضي.

ويأتي طلب الإفلاس بعد أسابيع من تراجع "مخيم ميستيك" عن خططه لإعادة فتح أبوابه خلال الصيف الجاري، في ظل غضب أسر الضحايا وعدد من النواب، من اعتزام المخيم، الذي يعود تأسيسه إلى قرن من الزمان، استقبال الفتيات مجددا بينما لا تزال الدعاوى القضائية والتحقيقات جارية.