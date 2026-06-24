السفارة الأمريكية في الكويت تستأنف عملياتها

قال مسئول بوزارة الخارجية الأمريكية إن سفارة واشنطن في الكويت استأنفت عملياتها بعد تعليقها بسبب الهجمات الإيرانية، وذلك حسبما أفادته وكالة «رويترز»، مساء الأربعاء.

يأتي ذلك تزامنًا مع جولة خليجية يجريها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، تشمل الإمارات والكويت والبحرين.

وتعد هذه الجولة هي أول زيارة لمسئول أمريكي رفيع إلى المنطقة منذ توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية الأسبوع الماضي، والتي تهدف إلى وضع حد نهائي للحرب والتوصل الى اتفاق أوسع خلال مهلة ستين يوما.

وتكتسي أهمية الجولة بعد أن دفعت دول الخليج ثمنا باهظا إثر تعرضها لهجمات بمئات الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية خلال حرب كانت تسعى أساسا إلى تجنّبها، بحسب ما أكد مسئولوها في تصريحاتهم العلنية، من قبل اندلاع الحرب في نهاية فبراير.