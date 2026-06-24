وزير المالية الإسرائيلي يعلن مصادرة 465 دونما لتوسيع مستوطنة وسط الضفة

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أعلن وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الأربعاء، تصنيف 465 دونما كـ"أراضي دولة" بهدف توسيع مستوطنة "جفعات هروئيه" المقامة على أراضي محافظة رام الله والبيرة وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقال سموتريتش، في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية: "تم إعلان 465 دونما (الدونم يعادل ألف متر مربع) كأراضي دولة، بهدف توسيع مستوطنة جفعات هروئيه".

وأضاف: "نواصل البناء والتوسع وتعزيز سيادة فعلية على الأرض".

وزعم سموتريتش، أن الخطوة "تعزز أمن الإسرائيليين".

وشدد على رفضه إقامة دولة فلسطينية، قائلا: "خلال فترة ولايتي لن تقوم دولة فلسطينية".

من جانبها، قالت القناة السابعة العبرية، إن الإعلان يأتي بعد مصادقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشئون السياسية والأمنية (الكابنيت) في فبراير 2023 على الاعتراف بـ"جفعات هروئيه" مستوطنة مستقلة.

وأضافت القناة، أن السلطات الإسرائيلية تدفع حاليا بمخطط بناء أولي للمستوطنة يشمل أكثر من 900 وحدة سكنية استيطانية.

وأشارت إلى أن الخطوة تندرج ضمن سياسة تقودها الحكومة الإسرائيلية لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية، وتشمل المصادقة على مستوطنات جديدة وآلاف الوحدات السكنية الاستيطانية.

ومنتصف فبراير 2026، صادقت الحكومة الإسرائيلية على قرار يسمح لها ببدء الاستيلاء على أراضٍ فلسطينية واسعة بالضفة الغربية عبر تسجيلها كـ"أملاك دولة"، للمرة الأولى منذ عام 1967، وفق هيئة البث العبرية الرسمية.

ويعد الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني بموجب القانون الدولي، وتعتبره الأمم المتحدة عقبة رئيسية أمام حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.