محمد فهيم لـ«الشروق»: مسرحية لو بنحب تحدي جديد لنفسي ولكل عناصر العمل

- العرض إنتاج قطاع المسرح وأول تعاون مع مسرح الدولة

- شباب ورشة التمثيل بالمهرجان القومي سيكونون مفاجأة

يجري الفنان محمد فهيم بروفات مكثفة للعرض المسرحي "لو بنحب" والمقرر انطلاقه خلال الفترة المقبلة، وهو إنتاج قطاع المسرح برئاسة الفنان الدكتور أيمن الشيوي.

وعن هذه التجربة قال الفنان محمد فهيم لـ"الشروق": "لو بنحب" تجربة استعراضية غنائية لمسرحية "عطيل" للكاتب الإنجليزي ويليام شكسبير، وهي أول تعاون لي مع مسرح الدولة، فهي من إنتاج البيت الفني للمسرح.

واستكمل فهيم: "هذه التجربة من تأليفي وتمثيلي وإخراجي، وألفت موسيقى العرض أيضا، فهي تحدي جديد لنفسي ولكل عناصر العمل المشاركة فيه، وسيكونون مفاجأة للجمهور".

وعن استعداده لهذه التجربة الفنية قال: "اختفيت عاما كاملا درست فيه السيناريو والإخراج والتصوير استعدادا لهذه التجربة، كما ألفت ولحنت العديد من الأغاني التي احتفظت بها، لأنني كنت أجرب نفسي: هل سأنجح في التجربة أم لا؟.. والحمد لله أهلتني لخوض هذه التجربة التي من المقرر أن تنطلق قريبا".

ويقدم الفنان محمد فهيم ورشة تمثيل ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض، وذلك الجمعة والسبت من كل أسبوع حتى 18 يوليو المقبل.

بدأت فعاليات الورشة الجمعة الماضية، وهي مدتها 10 محاضرات بمعدل 4 ساعات لكل محاضرة، وتقدم للورشة 1200 مشترك، وتم اختيار 50 مشتركا.

وتوجه فهيم بالشكر لكل الشباب الذين تقدموا للمقابلات المؤهلة لورشة التمثيل، والذين فاق عددهم 1200 متقدم، وكانت مقابلات مليئة بالحب والطاقة والفن والإخلاص لكل من حضر، على حد وصفه، مؤكدا أن أمر اختيارهم كان في غاية الصعوبة، إلا أنه لا بد من اختيار مجموعة محدودة.

وأكد فهيم أن شباب ورشة التمثيل مختلفون، يمثلون ويرقصون ويغنون، وسيكونون مفاجأة.