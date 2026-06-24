المتحدث باسم الكرملين: الردع النووي هو وحده ما يحمي العالم من حرب عالمية

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن الأمن العالمي يشهد تراجعا في الوقت الراهن، وإن الردع النووي وحده هو ما يحمي العالم من اندلاع حرب عالمية.

وأوضح بيسكوف خلال الدورة الـ 12 من المنتدى الدولي العلمي "قراءات بريماكوف" بأن: "الأمن العالمي يتراجع الآن وفق العديد من المؤشرات. وفي الواقع، لم يعد لدينا في العالم سوى الردع النووي، فهو الشيء الوحيد الذي يحمي العالم من اندلاع حرب عالمية" وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الروسية الرسمية (تاس).

وشدد المتحدث باسم الكرملين على أن الردع النووي في الوقت ذاته "لا يمنع اندلاع النزاعات الإقليمية، التي للأسف تتزايد احتمالاتها".