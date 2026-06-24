مقتل 3 إثر هجوم أوكراني على دونيتسك الخاضعة لسيطرة روسيا

أسفرت هجمات شنتها مسيّرات أوكرانية على الجزء الشرقي من أوكرانيا الخاضع لسيطرة روسيا، عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل، بحسب ما ذكرته السلطات الروسية، اليوم الأربعاء.

وقال إيفان بريخودكو، رئيس بلدية هورليفكا (الواقعة على بعد نحو 30 كيلومترا من خط المواجهة الأوكراني الروسي) المعين من قبل موسكو، في منطقة دونيتسك، عبر تطبيق تليجرام، إن هناك محطة وقود تضررت وتم تدمير سيارة واحدة على الأقل في الهجمات التي استخدمت فيها مسيّرات تم التحكم بها عن بعد، مضيفا أن إمدادات الكهرباء والمياه انقطعت بصورة جزئية.

ويتعذر التحقق من مثل هذه البيانات من مصدر مستقل.