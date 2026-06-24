وزير الدفاع الإسرائيلي: لن ننسحب من جنوبي لبنان حتى لو طلبت واشنطن ذلك

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- لن يعود 200 ألف لبناني لا سكان ولا مخربون

- الجنود في الداخل والسكان في الخارج والبنية التحتية مدمرة والمنازل مهدمة

- لن نغادر المنطقة الأمنية في سوريا ولبنان؛ فهذه هي العقيدة الأمنية

جدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأربعاء، تحديه للتفاهم الأمريكي الإيراني، قائلا إن تل أبيب لن تنسحب من جنوبي لبنان حتى لو طلبت منها واشنطن ذلك.

جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر "الحكم المحلي" في تل أبيب (وسط) الذي انطلق الثلاثاء وينتهي الأربعاء، وفق ما أوردته القناة "12" وصحيفتا "يديعوت أحرونوت" و"يسرائيل هيوم" العبريتان.

وقال كاتس: "حتى لو كان هناك مطلب أمريكي، الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من جنوبي لبنان".

ولم يصدر على الفور تعليق من واشنطن على تصريحات كاتس.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تمسك مسؤولين إسرائيليين بمواصلة احتلال مناطق في لبنان، رغم التفاهم الأمريكي الإيراني الذي يتضمن التأكيد على احترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وكاتس ورئيس الأركان إيال زامير توعدوا الاثنين، بمواصلة احتلال "المنطقة الأمنية" في جنوبي لبنان.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، بينما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على 10 كيلومترات.

ومنذ 2 مارس 2026 تشن إسرائيل عدوانا على لبنان، أسفر عن 4 آلاف و192 شهيدا و12 ألفا و171 جريحا، وأكثر من مليون نازح.

وأضاف كاتس: "لن يعود 200 ألف لبناني، لا سكان ولا مخربون"، على حد تعبيره.

وزعم أن عودة السكان إلى المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي قد تؤدي إلى استهداف قواته، قائلا: "ما حدث في الماضي في المناطق الأمنية التي كانت تضم سكانا مدنيين كان زرع عبوات ناسفة وشن هجمات ضد الجنود".

وتابع: "الجنود في الداخل، والسكان في الخارج، والبنية التحتية مدمرة والمنازل مهدمة. لن ننسحب".

كما قال: "لن نغادر المنطقة الأمنية في سوريا ولبنان؛ فهذه هي العقيدة الأمنية"، مضيفا أن الجيش الإسرائيلي يجب أن "يتواجد في أراضي العدو لحماية البلدات الإسرائيلية"، وفق ادعائه.

وبدأت بيروت وتل أبيب الثلاثاء جولة تفاوض خامسة في واشنطن تستمر حتى الخميس، وتبحثان وفقا لوسائل إعلام عبرية تحديد مناطق ينسحب منها الجيش الإسرائيلي لينتشر فيها اللبناني.

وبالإضافة إلى احتلالها أراض لبنانية، تواصل إسرائيل احتلال فلسطين وأراضي في لبنان وسوريا منذ عقود، وترفض الانسحاب منها، كما ترفض قيام دولة فلسطينية مستقلة وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.