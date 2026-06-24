الجيش الأمريكي يعلن القضاء على قيادي بارز في تنظيم داعش

قالت قوات القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» إنها نفذت غارة جوية في شمال غرب سوريا، يوم 19 يونيو، أسفرت عن مقتل قيادي بارز في تنظيم «داعش» يدعى علي حسين العليوي.

وأضافت في بيان عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، أن «هذه الضربة الدقيقة التي أسفرت عن مقتل القيادي، تعد جزءًا من الجهود الأمريكية المتواصلة لعرقلة والقضاء على الإرهابيين الذين يسعون لمهاجمة الأمريكيين في الخارج أو داخل الولايات المتحدة».

وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر: «تلتزم سنتكوم وشركاؤنا باستئصال فلول داعش المتبقية لضمان هزيمته النهائية. وسنواصل الدفاع عن الوطن الأمريكي، وأفراد قواتنا المسلحة، وحلفائنا وشركائنا في جميع أنحاء المنطقة».