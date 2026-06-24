حماس: استهداف الأطفال في غزة سياسة ممنهجة تتطلب تحركا دوليا عاجلا

قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، إن الاحتلال يواصل حربه الممنهجة بحق أطفال الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ويواصل استهدافهم وقتلهم بصورة متعمدة، مشيرًا إلى استشهاد الطفل أحمد الرقب، ظهر اليوم في مدينة خان يونس، جراء قصف نفذته طائرة مسيّرة إسرائيلية.

وأشار في تصريحات، نقلتها القناة الرسمية للحركة عبر تطبيق «تلجرام»، اليوم الأربعاء، إلى أن «استشهاد الطفل الرقب جاء بعد يوم واحد من تقرير صادر عن الأمم المتحدة أدان الاحتلال لارتكابه جرائم إبادة بحق أطفال غزة، بما يؤكد استمرار حكومة الاحتلال في تحديها السافر للقانون الدولي واستخفافها بكل القرارات والتقارير الدولية».

وأكد أن «ارتقاء أكثر من 20 ألف طفل فلسطيني منذ بدء الحرب على قطاع غزة، يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن استهداف الأطفال وقتلهم يجري بصورة مقصودة ومنهجية، ضمن سياسة تستهدف إبادة مكونات الشعب الفلسطيني».

وذكر قاسم، أن هذه الجرائم المتواصلة تكشف حجم الاستهتار الإسرائيلي بمنظومة الأمم المتحدة ومواثيقها وتقاريرها، وتؤكد الحاجة الملحة إلى تحرك دولي عاجل لوقف حرب الإبادة ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق الأطفال والمدنيين الأبرياء.

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، خروقات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف وإطلاق النار في أرجاء متفرقة من شرقي القطاع وجنوبه.

وأفاد مراسل المركز الفلسطيني للإعلام، باستشهاد طفل وإصابة عدد من المواطنين بعدما قصفت طائرات الاحتلال اليوم الأربعاء، خيمة في مواصي خان يونس.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد المواطن آدم أبو حدايد، متأثرًا بإصابته في قصف إسرائيلي سابق قرب شارع 5 في مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مخيم إيواء للنازحين في حي الشيخ عجلين جنوب غربي مدينة غزة، ما خلّف دمارًا واسعًا وخرابًا كبيرًا في خيام النازحين، وأدى إلى تشريد عشرات العائلات.

وشنت طائرات الاحتلال غارة محيط محطة الخزندار قرب منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، في حين استهدفت غارة حي التفاح شمال شرقي المدينة.

وقصفت طائرات الاحتلال أرضًا في محيط مدرسة شهداء غزة بحي التفاح شمال شرقي مدينة غزة.

وتوغلت قوات الاحتلال في منطقة العطاطرة ببيت لاهيا شمال غربي قطاع غزة، وحاصرت عائلات نازحة داخل خيامها في المنطقة.

وأطلقت آليات الاحتلال النار شمال شرقي خان يونس.