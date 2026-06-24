خلافات ميراث وراء واقعة التعدي على شخص والنزاع على أرض زراعية بكفر الشيخ

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر شخص من آخر، مدعيًا تعرضه للاعتداء بالضرب والتهديد بإلحاق الأذى به، والاستيلاء على قطعة أرض زراعية مملوكة له بدائرة مركز البرلس.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول منشور مدعوم بمقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى القائم على النشر من تعرضه للاعتداء والتهديد من جانب أحد الأشخاص، في محاولة للاستيلاء على قطعة أرض زراعية يمتلكها بمحافظة كفر الشيخ.

وبالفحص، تبين وجود خلافات تتعلق بميراث قطعة أرض زراعية كائنة بدائرة مركز شرطة البرلس بمحافظة كفر الشيخ بين طرف أول، وهو القائم على النشر، وطرف ثانٍ يضم شقيقيه، وجميعهم يقيمون بدائرة المركز.

كما تبين سبق اتفاق الأطراف على تقسيم الأرض محل النزاع، إلا أن خلافات نشبت بينهم عقب ذلك، وتم تحرير عدة محاضر بشأن الواقعة، ولا تزال منظورة أمام جهات القضاء المختصة.

واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الطرفين، فيما تولت النيابة العامة التحقيق.