الصحة العالمية تناشد إعادة فتح الممرات الإنسانية فورا لضمان وصول المساعدات لمدينة الأبيض السودانية

دعا مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، إلى إعادة فتح الممرات الإنسانية فورًا، لضمان وصول المساعدات الصحية والإنسانية بشكل آمن ومستدام لمدينة الأبيض السودانية.

وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الأربعاء، إن «انعدام الأمن وتصاعد العنف في مدينة الأبيض، شمال كردفان، يؤثر بشكل بالغ على وصول المساعدات والخدمات المنقذة للحياة إلى السكان».

ونوه أن عدم وصول المساعدات الصحية والإنسانية إلى المدينة السودانية «يزيد من خطر تفشي الأمراض وسوء التغذية، لا سيما بين النساء والأطفال».

وأوضح أن «المنظمة خزنت كميات من الإمدادات الطبية الأساسية لعلاج الإصابات والحوادث، والوقاية من الأمراض المعدية والاستجابة لها، والصحة الإنجابية وصحة الأم والطفل، والتغذية، تكفي لعلاج أكثر من 25 ألف شخص، إلا أن الاحتياجات كبيرة ومتزايدة».

وفي وقت سابق، حذرت سبع دول أوروبية من تصعيد محتمل في مدينة الأبيض السودانية، داعية إلى حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة ودون عوائق.

جاء ذلك في بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية الألمانية باسم وزراء خارجية كل من فرنسا وألمانيا وأيرلندا وإيطاليا وهولندا والنرويج والمملكة المتحدة، بشأن تطورات الأوضاع في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان.

وأعرب الوزراء عن قلقهم إزاء التقارير التي تشير إلى استمرار الأعمال العسكرية في محيط المدينة، مؤكدين أهمية اتخاذ إجراءات عاجلة للحيلولة دون تدهور الوضع الإنساني وحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني.

وأشار البيان إلى أن الأسابيع الماضية شهدت هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت مناطق في الأبيض، وأسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين وأثرت في إمدادات الوقود والغذاء والمياه والخدمات الأساسية.

كما حذر الوزراء من مؤشرات تفيد باحتمال تصعيد جديد في المدينة، مؤكدين ضرورة تحرك المجتمع الدولي لتفادي مزيد من التدهور الإنساني.

ودعا البيان قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية إلى خفض التصعيد والالتزام بالقانون الدولي الإنساني والوفاء بالتعهدات ذات الصلة بحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.

وأوضح أن الهجمات التي استهدفت البنية التحتية الحيوية وطرق الإمداد في ولايتي شمال كردفان والنيل الأبيض أدت إلى تعطيل الخدمات الأساسية لمئات الآلاف من السكان، بينهم أعداد كبيرة من النازحين.

وأكد الوزراء الأوروبيون ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لمنع اتساع دائرة العنف في مدينة الأبيض، وضمان حماية المدنيين واستمرار العمليات الإنسانية دون عوائق.