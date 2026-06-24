قطر تؤكد ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحا دون رسوم

اجتمع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، اليوم في مسقط، مع وزير الخارجية في سلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية القطرية، جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وشهد الاجتماع التأكيد على أهمية ضمان أمن وحرية الملاحة الدولية في مضيق هرمز، وإبقائه مفتوحًا أمام حركة الملاحة الدولية دون رسوم، وفقًا لقواعد القانون الدولي وأحكام مذكرة التفاهم، وبما يكفل الحقوق السيادية للدول المتشاطئة على مضيق هرمز والدول المطلة على الخليج.

وأكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، خلال الاجتماع، دعم دولة قطر الكامل للمفاوضات الجارية بين الجانبين الأمريكي والإيراني، للتوصل إلى حلول مستدامة للقضايا العالقة عبر الحوار والوسائل السلمية، بما يعزز الأمن الإقليمي، ويسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون والتنمية والازدهار، ويحقق المصالح المشتركة لشعوب المنطقة والعالم.

وفي وقت سابق، قال مصدر دبلوماسي مطلع لوكالة «رويترز»، إن رئيس وزراء ‌قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، زار مسقط اليوم الأربعاء، لإجراء محادثات مع سلطنة عُمان حول إطلاق مفاوضات ⁠تشمل إيران والعراق ودول الخليج العربية حول فتح مضيق هرمز وتشغيله مستقبلا.

وأوضح الدبلوماسي أن هذه المحادثات منفصلة عن محادثات السلام الأمريكية ‌الإيرانية ⁠وترتيبات إزالة الألغام، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تضغط دول ⁠الخليج لإلغاء رسوم العبور، بينما قد تقترح إيران ⁠فرض رسوم بيئية وملاحية وأمنية.