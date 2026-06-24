أردوغان: جماعات متطرفة إسرائيلية لا تريد صمت الأسلحة بالمنطقة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن جماعات متطرفة في إسرائيل لا تريد أن تصمت الأسلحة بالمنطقة.

جاء ذلك في كلمة خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة، الأربعاء.

وخلال كلمته أشار الرئيس أردوغان إلى تزايد الثقل الدولي لتركيا، قائلا: "نحن في مرحلة بدأنا فيها نجني ثمار نضالنا ومعاناتنا والثمن الذي دفعناه، فتركيا اليوم، اكتسبت ثقلا ومكانة غير مسبوقين في منطقتها والعالم".

وأضاف: "تُعدّ تركيا من الدول التي تقرأ التغيرات الجارية في النظام العالمي بشكل صحيح، وتدير هذه العملية بأفضل صورة ممكنة من خلال وضع سياسات رشيدة، ونحن نُدرك تماما إمكانياتنا وقدراتنا".

وتطرق الرئيس أردوغان إلى نهج تركيا حيال الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران.

وأردف: "في الأزمة الإيرانية الأخيرة، أتيحت لنا الفرصة مجددا لنشهد مدى كفاءة تركيا وسياستها الخارجية، فبفضل سياستنا القائمة على المنطق والحكمة والإنصاف، حافظنا على بلادنا بعيدا عن دوامة الصراع".

وتابع: "رغم الاستفزازات المتعددة، لم نسمح بإلحاق الأذى بأي فرد من شعبنا، ولم نستسلم لمؤامرات إسرائيل الرامية إلى إشعال فتيل الفتنة في منطقتنا".

ووصف أردوغان الحرب على إيران بأنها أحد أخطر الصراعات منذ الحرب العالمية الثانية.

- إسرائيل لا تريد السلام

وأضاف: "نعلم أن إسرائيل لا تستطيع تحمّل حتى أدنى فرصة للسلام، وبالنظر إلى تصريحاتهم خلال الأيام العشرة الماضية، يتضح أننا لسنا أمام دولة ذات حكمة بل مجموعة من المتطرفين المتهورين".

وأكمل: "الوضع بالغ الخطورة لدرجة أن كل طرف يتهم الآخر بقتل عدد أقل من الناس وإراقة دماء أقل، سواء الحزب الحاكم أو المعارضة، كلاهما يُصعّدان باستمرار من نزعاتهما الإبادية".

وقال إن ثمة جماعات في إسرائيل تتسابق في تطرفها وتهورها، ولا تريد بأي حال لأصوات الأسلحة أن تسكت في منطقتنا.

وذكر أن "هذه الشبكة من القتلة ترى أن أمنها القومي يتحقق عبر زعزعة الاستقرار في كل من حولها، بما في ذلك الجيران، وجعلت من الإرهاب والاحتلال سياسة دولة".

وأضاف أن تلك الشبكة "تعمل منذ 10 أيام بكل ما تستطيع لتخريب الاتفاق الذي تم التوصل إليه بجهود كبيرة من جميع الأطراف".

وشدد أنه "إذا كان للسلام أن يحلّ في المنطقة، فسيحلّ رغما عن إسرائيل، وإذا كان للهدوء أن يسود المنطقة، فسيحلّ رغما عن استفزازات إسرائيل".

كما أكد أنه "مهما فعلت شبكة القتلة، فلن تستطيع منع السلام والهدوء والعدل والاستقرار والازدهار من أن تسود المنطقة".

ولفت إلى أن تركيا، لن تتردد في بذل كل ما يلزم لاغتنام أي فرصة، مهما كانت ضئيلة، لتحقيق السلام، مؤكدا أنها ستواصل تقديم كافة أنواع الدعم للجهود الرامية إلى إيجاد حل دائم للأزمة الإيرانية خلال الفترة المقبلة.

وفي 18 يونيو الجاري، وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم، وشرعتا الأحد في مفاوضات بسويسرا لإبرام اتفاق لإنهاء الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير الماضي.