أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية إلى 73 ألفا و41 شهيدا إضافة إلى 173 ألفا و402 جريح منذ 8 أكتوبر 2023.

الوزارة قالت في التقرير الإحصائي اليومي: "بلغ إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، شهيدان جديدان و14 إصابة".

ومنذ وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي، قتل الجيش الإسرائيلي 1029 فلسطينيا وأصاب 3294، وفقا للتقرير.

وإجمالا، حسب الوزارة، بلغ عدد ضحايا حرب الإبادة منذ بدايتها "73 ألفا و41 شهيدا، و1973 ألفا و402 إصابة".

وشددت على أنه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم".

وبالإضافة إلى الضحايا، ومعظمهم أطفال ونساء، دمرت إسرائيل 90 بالمئة من البنى التحتية، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

كما تمنع إدخال الكميات المتفق عليها من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية ومواد الإيواء والمنازل الجاهزة إلى غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني، بينهم 1.5 مليون نازح، أوضاعا كارثية.

وفي عام 1948 أُقيمت إسرائيل على أراضٍ احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجرت ما لا يقل عن 750 ألف فلسطيني، وترفض تل أبيب الانسحاب وقيام الدولة الفلسطينية المنصوص عليها في قرارات أممية.