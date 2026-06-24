معاريف: بيروت وتل أبيب تبحثان تفاصيل مناطق تجريبية بجنوبي لبنان

- خلال الجولة الخامسة من المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل التي انطلقت الثلاثاء في واشنطن

- المباحثات تركز على "انسحاب إسرائيلي محدود من تلك المناطق" لتُنقل مسئوليتها إلى الجيش اللبناني

- النقاشات تتناول وضع آلية لتطبيق خطة "المناطق التجريبية" وجداول زمنية لتنفيذها وطرق متابعتها

أفادت صحيفة "معاريف" العبرية، الأربعاء، بأن مباحثات بيروت وتل أبيب في واشنطن تركز على التوصل إلى تفاهمات تفصيلية بشأن إنشاء "مناطق تجريبية" في جنوبي لبنان تنسحب منها القوات الإسرائيلية لتُنقل مسؤوليتها إلى الجيش اللبناني.

وقالت الصحيفة إن جولة جديدة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان انطلقت الثلاثاء في واشنطن، وتناقش الأربعاء قضايا أمنية ضمن مباحثات تستمر حتى الخميس، في إطار الجولة الخامسة بين الجانبين.

وأضافت أن النقاشات الحالية تدور حول وضع آلية لتطبيق خطة "المناطق التجريبية"، وهي مناطق يُطلب فيها من الجيش اللبناني تولي المسؤولية الأمنية الكاملة ومنع عودة "حزب الله" إليها، مقابل انسحاب إسرائيلي محدود منها.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود وأخرى منذ الحرب بين عامي 2023 و2024، كما تواصل احتلال أراضٍ لبنانية خلال العدوان الأخير على لبنان.

والاثنين، توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زامير، بمواصلة احتلال ما سموه "المنطقة الأمنية" في جنوبي لبنان.

وتأتي هذه التطورات مع استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان، رغم توقيع الولايات المتحدة وإيران في 18 يونيو الجاري مذكرة تفاهم تنص ضمن بنودها على وقف القتال في البلد العربي وضمان سيادته.

ونقلت "معاريف" عن مصادر مطلعة على سير المحادثات، لم تسمها، أن فكرة هذه المناطق طُرحت عقب الجولة السابقة من المباحثات.

وبحسب المصادر، فإن إسرائيل ستنفذ في المقابل "انسحابا محدودا ومدروسا" من تلك المناطق، تحت إشراف ومراقبة أمريكيين.

وأوضحت الصحيفة أن الطرفين يتباحثان هذا الأسبوع في تفاصيل الخطة، بما يشمل تحديد المناطق التي ستُدرج ضمن البرنامج التجريبي، والجداول الزمنية للتنفيذ، وآليات الرقابة والمتابعة، والمعايير التي سيُقاس على أساسها نجاح التجربة أو فشلها.

وأضافت أن الجولة الحالية تنقسم إلى ثلاث مراحل، بدأت بمناقشات سياسية الثلاثاء، تليها مناقشات أمنية الأربعاء، على أن يجتمع الوفدان السياسي والأمني من الجانبين الخميس لمحاولة التوصل إلى تفاهمات واستنتاجات نهائية.

وقالت "معاريف" إن الوفد الإسرائيلي يُتوقع أن يعرض خرائط تفصيلية وخطة عملياتية للبرنامج التجريبي، بينما تدرس القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي إدخال تعديلات على انتشار قواتها في جنوبي لبنان إذا جرى الاتفاق على انسحاب محدود ضمن الخطة.

كما ادعت الصحيفة أن إسرائيل نقلت إلى الولايات المتحدة معلومات استخباراتية بشأن بنى تحتية تابعة لـ"حزب الله" في جنوبي لبنان، في إطار الجهود الرامية إلى تحديد المناطق التي يمكن فيها اختبار قدرة الجيش اللبناني على العمل ومنع عودة الحزب.

وفي أكثر من مناسبة، انتقد "حزب الله" إجراء لبنان مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، محذرا من تقديم تنازلات، وهو ما تنفيه السلطات اللبنانية.

ومنذ 2 مارس 2026 تشن إسرائيل عدوانا على لبنان أسفر عن 4 آلاف و192 شهيدا و12 ألفا و171 جريحا، بالإضافة إلى أكثر من مليون نازح، حسب وزارة الصحة اللبنانية.

وبالإضافة إلى احتلالها أراض لبنانية، تواصل إسرائيل احتلال فلسطين وأراض سورية منذ عقود، وترفض الانسحاب منها، كما ترفض قيام دولة فلسطينية مستقلة وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.