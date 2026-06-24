نتنياهو بعد ختام 98 جلسة استجواب في قضايا الفساد: عشت 10 سنوات من الجحيم

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، إنه عاش "سنوات من الجحيم"، وذلك مع اختتام إفاداته في محاكمته بقضايا فساد، بعد 98 جلسة استجواب استمرت نحو عام ونصف.

وذكرت هيئة البث الرسمية أن نتنياهو أنهى الأربعاء الإدلاء بإفاداته في محاكمته بقضايا الفساد، بعد 98 جلسة عقدت على مدار نحو عام ونصف.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن نتنياهو قوله أمام القضاة: "أنهي مرحلة استمرت عشر سنوات من الجحيم، ولا توجد كلمة أخرى تصفها"، معتبرا أن القضية تستهدفه سياسيا وتمس حق الجمهور في انتخابه.

وأثيرت قضايا الفساد ضد نتنياهو إعلاميا منذ العام 2016، قبل أن يقدم المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية وقتها أفيخاي مندلبليت، لائحة اتهام رسمية ضده في نوفمبر 2019.

ويواجه نتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا فساد رئيسية تعرف باسم "الملفات 1000 و2000 و4000"، وقد قُدمت لوائح الاتهام فيها أواخر نوفمبر 2019.