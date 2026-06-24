رويترز: المزيد من ناقلات النفط العالقة تغادر مضيق هرمز

أظهرت بيانات شحن أن ثلاث ناقلات محملة بخمسة ملايين برميل من النفط الخام غادرت أو ستغادر مضيق هرمز اليوم الأربعاء، اثنتان منها إلى آسيا، في الوقت الذي يتيح فيه الاتفاق المؤقت بين إيران والولايات المتحدة خروج المزيد من الإمدادات العالقة في الخليج، ‌مما أدى إلى انخفاض الأسعار العالمية.

وأظهرت بيانات من مجموعة بورصات لندن وكبلر أن الناقلة «في.إل بريز» التي ترفع علم كوريا الجنوبية، وهي ناقلة نفط عملاقة تحمل مليوني برميل من المكثفات القطرية والنفط الخام من أبوظبي، عبرت المضيق وتتجه إلى ديسان. وتستأجر شركة التكرير الكورية الجنوبية «هيونداي أويل بنك» هذه الناقلة العملاقة.

وتشير البيانات إلى أن ناقلة النفط العملاقة «بلاتا كاريير»، التي تستأجرها شركة «إنديان أويل كورب»، تتجه إلى مغادرة المضيق ⁠محملة بمليوني برميل من النفط الخام السعودي، إلى جانب الناقلة «برودنت واريور»، وهي من فئة سويزماكس، المتجهة إلى صحار في سلطنة عمان ومحملة بمليون برميل من خام البصرة العراقي. وترفع كلتا الناقلتين علم ليبيريا.

ولم يتسن حتى الآن التواصل مع شركتي «هيونداي أويل بنك» و«إنديان أويل كورب» للتعليق.

وقدر محللو شركتي كبلر وفورتيكسا الأسبوع الماضي، أن نحو 90 مليون برميل من النفط الخام عالقة داخل الخليج.

وقالت وزارة النقل البحري في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء، إن أربع سفن تديرها شركات شحن محلية غادرت المضيق وتبحر نحو وجهاتها، إحداها تتجه نحو كوريا الجنوبية.

وأضافت الوزارة أن 18 سفينة من أصل 26 سفينة كانت عالقة منذ بداية الصراع في الشرق الأوسط لا تزال ‌عالقة ⁠في الخليج.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت هذه السفن تبحر عبر الممرات البحرية المؤقتة التي أنشأتها سلطنة عمان والمنظمة البحرية الدولية لمساعدة السفن على مغادرة المنطقة بأمان.

وقال متحدث باسم المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة، اليوم، إن سفنا عبرت بالفعل مضيق هرمز في إطار خطة جديدة أطلقتها المنظمة مؤخرا.

وأضاف المتحدث: «بدأت السفن بالفعل في العبور بموجب الخطة»، وأحجم عن ⁠تقديم أي تفاصيل عن السفن التي عبرت المضيق.

وقالت عُمان إنها ستبقي مضيق هرمز مفتوحا أمام الملاحة من دون فرض رسوم، بعد تحديد مسارين مؤقتين إلى الشمال والجنوب من الممر الملاحي الحالي لتسهيل مرور السفن المغادرة من المنطقة بأمان.

وأظهرت بيانات ⁠الشحن أن ناقلتي غاز طبيعي مسال فارغتين، هما «شاندونغ ريدوود» وملاحة قطر، كانتا آخر السفن التي رُصدت غربي المضيق لتحميل شحنات من قطر.

وبذلك يرتفع عدد ناقلات الغاز الطبيعي المسال الفارغة المعروفة التي تعبر المضيق لتحميل ⁠شحناتها من قطر إلى تسع ناقلات، وهو أكبر عدد منذ اندلاع الحرب.

ونقلت صحيفة «فاينانشال تايمز»، اليوم الأربعاء، عن رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قوله إن بلاده ستستأنف إنتاج الغاز الطبيعي المسال بشكل طبيعي في غضون بضعة أسابيع.