بيتكوين تستقر دون مستوى 63 ألف دولار وسط ترقب بيانات التضخم الأمريكية

استقرت عملة بيتكوين، أكبر العملات المشفرة في العالم، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، دون مستوى 63 ألف دولار، بعد خسائر سجلتها في الجلسات الأخيرة، وسط استمرار المخاوف بشأن بقاء أسعار الفائدة الأمريكية عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، وتراجع شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر.

وارتفعت بيتكوين بشكل طفيف بنسبة 0.5% لتسجل 62 ألفا و673.20 دولار، في ظل حالة من الحذر تسيطر على الأسواق عقب التراجع الذي شهدته أسهم التكنولوجيا وشركات صناعة الرقائق خلال الأيام الماضية.

وتترقب الأسواق صدور بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الجاري، للحصول على مؤشرات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية الأمريكية، بعد الإشارات المتشددة التي صدرت عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه الأخير.

وواصلت بيتكوين التحرك ضمن نطاق محدود خلال الأسبوع الماضي، محافظة على مستويات أعلى بقليل من أدنى مستوياتها المسجلة هذا العام، في ظل غياب محفزات إيجابية قوية تدعم السوق.

كما ساهمت التدفقات الخارجة المستمرة من صناديق الاستثمار المتداولة الفورية للعملات المشفرة (ETF) في الضغط على الأسعار، حيث تتجه هذه الصناديق نحو تسجيل الأسبوع السابع على التوالي من صافي التدفقات السلبية، رغم تباطؤ وتيرة تلك التدفقات خلال الأسابيع الأخيرة.

ويرى مراقبون أن الاهتمام المتزايد من جانب المستثمرين بالأصول المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وخاصة الأسهم، أدى إلى تحويل جزء من رؤوس الأموال بعيدا عن سوق العملات المشفرة نحو قطاعات تتمتع بأسس استثمارية أكثر وضوحا.

وفي سياق متصل، جددت مجموعة بنك أوف أمريكا توصيتها بالشراء لسهم شركة "كوين بيز جلوبال"، معتبرة أن التشريعات الأمريكية المرتقبة المنظمة لقطاع العملات المشفرة قد تشكل عاملا داعما لنمو أعمال الشركة وتعزيز أدائها خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت المجموعة المصرفية أن مشروع قانون "CLARITY" المقترح من شأنه تعزيز مكانة كوين بيز كشريك رئيسي للمؤسسات المالية الأمريكية الراغبة في توسيع انخراطها في تقنيات البلوكتشين.

كما لفتت المجموعة إلى أن موافقة الجهات التنظيمية الأمريكية مؤخرا على إطلاق منتجات العقود الآجلة الدائمة بالتعاون مع شركة "كالشي"، تمثل فرصة واعدة لتعزيز إيرادات كوين بيز، خاصة في ظل النمو الكبير لهذا النشاط عالميا، إذ يقدر حجم سوق العقود الآجلة الدائمة بما يتراوح بين ثلاثة وأربعة أضعاف حجم سوق التداول الفوري للعملات المشفرة.

ورغم ذلك، لا تزال جهود إقرار مشروع قانون "CLARITY" تواجه تحديات داخل الكونجرس الأمريكي، في ظل استمرار الخلافات بين ممثلي قطاع العملات المشفرة والقطاع المصرفي بشأن تنظيم العملات المستقرة وآليات دفع العوائد.

وعلى صعيد العملات المشفرة الأخرى، سجلت عملة إيثريوم، ثاني أكبر العملات الرقمية من حيث القيمة السوقية، ارتفاعا بنسبة 1% لتصل إلى 1667.73 دولار، في حين تراجعت عملة XRP بنسبة 0.5%.

كما حققت كل من سولانا وبي إن بي مكاسب محدودة، بينما انخفضت كاردانو بنسبة 1.4% وسط استمرار ضعف الزخم في سوق العملات البديلة.

وفي فئة العملات الرقمية ذات الطابع الترفيهي (الميمية)، تراجعت دوجكوين بنسبة 0.2%، فيما استقرت عملة "أوفيشال ترامب" عند مستوياتها السابقة دون تغير يذكر.