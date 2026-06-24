تحذيرات من خطر على الحياة في أوروبا جراء موجة حر تمتد من لندن إلى ميلانو

حذرت السلطات السكان في أجزاء واسعة من المملكة المتحدة من أن ارتفاع درجات الحرارة سيشكل خطرا على الحياة، اليوم الأربعاء، مع استمرار ظاهرة "القبة الحرارية" فوق غربي أوروبا التي تجلب ظروفا مناخية شديدة القسوة إلى القارة.

ويعد التحذير "الصحي من الحرارة باللون الأحمر"، الصادر لمعظم مناطق وسط وجنوبى إنجلترا إضافة إلى ويلز، ثاني أعلى تحذير من نوعه تصدره السلطات البريطانية على الإطلاق، وكان التحذير الأول في يوليو 2022، عندما تجاوزت درجات الحرارة 40 درجة مئوية (104 فهرنهايت).

وأصدرت أيضا السلطات في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا تحذيرات بشأن مخاطر موجة الحر الشديدة التي تهدد عشرات الملايين من السكان.

وتتأهب المملكة المتحدة لأعلى درجات حرارة تُسجل في شهر يونيو على الإطلاق، إذ يتوقع مكتب الأرصاد الجوية البريطاني أن تصل درجات الحرارة إلى 38 درجة مئوية في جنوبي إنجلترا. ووصلت درجات الحرارة إلى 6ر34 درجة مئوية، أمس الثلاثاء، في ويزلي، جنوب غرب لندن.

وتم إغلاق بعض المدارس في إنجلترا بسبب موجة الحر، كما أُلغيت العديد من خدمات القطارات، مع دعوة الركاب إلى تجنب السفر غير الضروري في المناطق الخاضعة للتحذير من اللون الأحمر.

وسجلت فرنسا، أمس الثلاثاء، أعلى درجة حرارة لها على الإطلاق في هذا اليوم، مما أدى إلى تقليص ساعات الزيارة لبرج إيفل ومتحف اللوفر، بينما تعطلت الدراسة في المدارس واختلت الجداول الزمنية لوسائل النقل.

وأصدرت وزارة الصحة الإيطالية "تحذيرات من اللون الأحمر" في 16 مدينة، اليوم الأربعاء، شملت مدنا كبرى مثل روما وميلانو وفلورنسا وتورينو.

ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة القصوى إلى 41 درجة مئوية (105 فهرنهايت) في فلورنسا و38 درجة مئوية (104 فهرنهايت) في ميلانو، بينما من المتوقع أن تظل درجات الحرارة في روما ونابولي دون 36 درجة مئوية (8ر96 فهرنهايت).