انقطاع التيار الكهربائي عن 68 ألف منزل بشمال غربى فرنسا مع استمرار موجة الحر الشديدة

أعلنت إدارة مقاطعة فينيستير الفرنسية، ومقرها منطقة كيمبير في بريتاني، اليوم الأربعاء، أن هناك عشرات الآلاف من المنازل في شمال غرب البلاد التي تعاني من انقطاع التيار الكهربائي، في ظل استمرار موجة حر شديدة تتعرض لها البلاد.

وأوضحت إدارة منطقة فينيستير أن هناك 68 ألف منزل تأثر بانقطاع التيار الكهربائي. ويعود السبب وراء ذلك إلى وجود عطل في محول كهرباء أمس الثلاثاء، مرتبط بارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها البلاد. ومن المتوقع ألا يتم إعادة توصيل المنازل بشبكة الكهرباء قبل مساء اليوم.

جدير بالذكر أن هناك 58 مقاطعة فرنسية، من بينها فينيستير، تعلن أعلى مستوى من التحذير من الحرارة، وهو المستوى الأحمر. ووصفت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية "ميتيو فرانس" الوضع بأنه موجة حر شديدة غير معتادة، مشيرة إلى احتمال تسجيل درجات حرارة قياسية جديدة خلال اليوم.

وسجلت مدينة لاروشيل - الواقعة غرب فرنسا على ساحل المحيط الأطلسي، والتي عادة ما تتميز بنسيم البحر العليل - درجات حرارة تقارب الـ30 درجة مئوية في الساعة الخامسة صباحا (0300 بتوقيت جرينتش). وعادة ما يبلغ متوسط ​​درجات الحرارة خلال شهر يونيو نحو 23 درجة، بحسب هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية.