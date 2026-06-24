اليابان: دعوات لإجراء نقاش برلماني معمق بشأن فضيحة فيديوهات رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي

جددت خمسة أحزاب معارضة يابانية كبرى، اليوم الأربعاء، مطالبها بإجراء نقاش برلماني معمق بشأن ادعاءات تفيد بتورط سكرتير رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي في إعداد مقاطع فيديو تشهيرية استهدفت خصومها في الانتخابات.

وطلبت أحزاب المعارضة استدعاء السكرتير للشهادة بصفته شاهدا دون أداء القسم بشأن هذه الادعاءات، ودعت لجنة الميزانية في مجلس النواب إلى عقد اجتماع لمناقشة هذه الفضيحة بشكل معمق، كما طالبت بعقد نقاش بين قادة الأحزاب السياسية حول المسألة في يوليو، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليابانية (جيجي برس).

وتم نقل هذه المطالب إلى هيروشي كاجياما، رئيس الشؤون البرلمانية في الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، من جانب كازوهيكو شيجيتوكو، نظيره في تحالف الإصلاح الوسطي المعارض الرئيسي.

والتقى شيجيتوكو وكاجياما عقب اجتماع لرؤساء الشؤون البرلمانية للأحزاب المعارضة الخمسة، والتي تضم أيضا الحزب الديمقراطي من أجل الشعب، وحزب سانسيتو، وحزب "تيم ميراي"، والحزب الشيوعي الياباني.