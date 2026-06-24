فاجأ الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما وزوجته ميشيل أوباما في التاسع عشر من شهر يونيو الجاري مجموعة من الأطفال خلال زيارة إلى الفرع الجديد لمكتبة شيكاغو العامة داخل مركز أوباما الرئاسي، في خطوة تهدف إلى تشجيع القراءة وتعزيز دور المكتبات بوصفها فضاءات للتعلم والتواصل المجتمعي.

وخلال لقائه بالأطفال، تحدث "أوباما" عن علاقته المبكرة بالكتب والمكتبات، قائلاً إن حبه للقراءة بدأ منذ الصغر، وإنه كان يحرص على زيارة المكتبات باستمرار، مازحاً بأنه كان يتعرض أحيانًا للتنبيه من أمناء المكتبات بسبب صوته المرتفع، مضيفاً: "وما زلت مرتفع الصوت إلى حد ما".

ويُعد الفرع الجديد أول مكتبة عامة تُنشأ داخل مركز رئاسي تابع لرئيس أمريكي في الولايات المتحدة، إذ أصبح جزءاً من شبكة مكتبات شيكاغو العامة، في خطوة وصفها مفوض مكتبات شيكاغو، كريس براون، بأنها رسالة تؤكد أهمية القراءة والكتب، وتعكس في الوقت نفسه رؤية جديدة لمكتبة المستقبل.

وأوضح "براون" أن المكتبة لا تقتصر على توفير الكتب والخدمات التقليدية، بل تسعى إلى تعزيز التواصل الإنساني من خلال ربط الزوار بالمؤلفين والمبدعين والأنشطة التفاعلية المختلفة، إلى جانب الاستفادة من المؤسسات الثقافية والتعليمية المشاركة في المركز.

وأشار إلى أن المكتبة تضم "غرفة قراءة الرئيس"، التي تحتوي على نحو ثلاثة آلاف كتاب اختارهما باراك وميشيل أوباما، وتقدم للزوار لمحة عن رحلتهما مع القراءة والكتابة والثقافة، كما تضم مقتنيات شخصية وأسطوانات موسيقية مفضلة وكتباً من المكتبة الخاصة للرئيس الأسبق.

وأكد "براون" أن المكتبة مفتوحة مجانًا أمام الجمهور باعتبارها مكتبة عامة تابعة للمدينة، حتى وإن كانت بعض أقسام المركز الأخرى تتطلب تذاكر دخول، مشيرًا إلى أن الهدف هو إتاحة هذا الفضاء الثقافي لجميع الزوار.

وعقب الزيارة، نشر "أوباما" رسالة عبر منصة «إكس» قال فيها إنه وميشيل استمتعا بقراءة القصص مع هذه المجموعة من الأطفال، معربًا عن أمله في أن يصبح فرع مكتبة شيكاغو العامة الجديد داخل مركز أوباما الرئاسي مكاناً يقصده الناس للقراءة واستعارة الكتب والتواصل مع بعضهم البعض لسنوات طويلة قادمة.

ويأتي افتتاح المكتبة ضمن فعاليات تدشين مركز أوباما الرئاسي في شيكاغو، الذي شهد خلال الأيام الماضية سلسلة من الفعاليات والزيارات العامة، قبل أن يفتح أبوابه رسميًا أمام الجمهور.