الرئاسة الروسية: السلاح النووي وحده الذي يحمي العالم من اندلاع حرب عالمية

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن السلاح النووي وحده هو ما يحمي العالم من اندلاع حرب عالمية، مشيرًا إلى أن الأمن العالمي شهد تراجعًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف بيسكوف، خلال المنتدى العلمي الدولي الثاني عشر «قراءات بريماكوف»، أن العالم لا يمتلك حاليًا سوى آلية الردع النووي للحفاظ على الاستقرار الدولي، معتبرًا أنها تمثل حجر الزاوية في منظومة الأمن العالمية.

وأوضح أن التطور التكنولوجي قد يؤدي مستقبلًا إلى ظهور أسلحة غير نووية تمتلك قدرات تدميرية تضاهي الأسلحة النووية، ما قد يفرض تحديات جديدة على منظومة الأمن الدولي.

وفي الشأن الأوروبي، أشار بيسكوف، إلى أهمية مراقبة مسار تشكل هوية دفاعية أوروبية مستقلة عن الولايات المتحدة، معتبرًا أن طبيعة هذه الهوية وانعكاساتها على العلاقات مع روسيا تمثل قضية ذات أهمية خاصة لموسكو.

كما لفت إلى وجود مؤشرات على تباينات داخل المعسكر الغربي، موضحًا أن مدى اتساع هذه التصدعات وتأثيرها على مفهوم «الغرب الجماعي» لا يزال غير واضح.

وأكد أن المجتمع الدولي يفتقر حاليًا إلى آليات فعالة للتوصل إلى تفاهمات جديدة بشأن قضايا الأمن العالمي، مشيرًا إلى صعوبة تحقيق توافق حتى حول إصلاحات داخل مجلس الأمن الدولي.

وفيما يتعلق بمجموعة «بريكس»، نفى بيسكوف وجود مساعٍ لإنشاء عملة بديلة للدولار، موضحًا أن دول المجموعة تركز على توسيع استخدام العملات الوطنية في المبادلات التجارية والمالية.

وأضاف أن العالم يشهد محاولات لإعادة فرض أنماط النفوذ التقليدية، الأمر الذي يدفع العديد من الدول والتكتلات إلى البحث عن صيغ جديدة للتعاون والتنسيق، متوقعًا أن يشهد النظام الدولي تغيرات ملموسة خلال السنوات المقبلة.