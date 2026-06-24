الدفاع الروسية: إسقاط 323 مسيرة أوكرانية خلال الليل

أكدت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأربعاء، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، دمّرت خلال الليلة الماضية، 323 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مناطق روسية عدة.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن الوزارة قولها في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، اعترضت منظومات الدفاع الجوي المناوبة ودمّرت 323 مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات أستراخان وبيلجورود وبريانسك وفورونيج وفولجوجراد وكالوجا وكورسك وليبيتسك ونيجني نوفجورود وأوريول وأورينبور وبينزا ورستوف وريازان وساراتوف وسمولينسك وتولا وموسكو، وإقليم كراسنودار، وجمهورية القرم، وفوق مياه البحر الأسود وبحر أزوف".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.