الرئيس اللبناني: مسار مفاوضات واشنطن منفصل عما صدر عن اجتماعات سويسرا الأسبوع الماضي

قال الرئيس اللبناني جوازف عون، إن المفاوضات الجارية بين بيروت وتل أبيب في العاصمة واشنطن مازالت مستمرة، مشددًا على أن «مسارها منفصل عما صدر عن اجتماعات سويسرا الأسبوع الماضي، بين الولايات المتحدة وإيران، بمتابعة قطرية وباكستانية».

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية، اليوم الأربعاء، أكد عون، خلال استقباله وفدًا برلمانيًا بريطانيًا، أن العمل قائم لتثبيت وقف إطلاق النار في الجنوب.

وأشار إلى أن تثبيت وقف إطلاق النار يليه انسحاب القوات الإسرائيلية، وانتشار الجيش اللبناني، وعودة الأهالي، وإطلاق سراح الأسرى، وبدء عملية الإعمار.

ولفت الرئيس اللبناني إلى أن تحديد «المناطق النموذجية» لا يزال موضع بحث، في انتظار موافقة الجانب الإسرائيلي عليها.

وشهدت الجولة الخامسة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة، في يومها الأول ضغوطا أمريكية للشروع في تنفيذ تفاهمات سابقة لإقامة مناطق «نموذجية أو تجريبية»، بدءا من نهاية الأسبوع الجاري.

ويسعى الوسطاء الأمريكيون لتثبيت وقف إطلاق النار، ثم تحديد هذه المناطق الواقعة حاليا تحت الاحتلال، ومن ثم القيام بخطوات عملية تقتضي انسحاب القوات الإسرائيلية على أن ينتشر فيها الجيش اللبناني، ويمنع أي تواجد عسكري لحزب الله فيها.

وستخضع العملية لألية مراقبة تشارك فيها القيادة المركزية للقوات الأمريكية «سنتكوم».

ويعكس هذا التوجه تركيز إدارة الرئيس دونالد ترامب على الترتيبات الأمنية بين لبنان وإسرائيل، في مسار متزامن مع المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.