مصرع تاجر مخدرات وضبط مواد بقيمة 87 مليون جنيه عقب تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالجيزة

لقي تاجر مخدرات مصرعه، فيما تمكنت قوات الشرطة من ضبط آخرين بحوزتهم مواد تقدر قيمتها بنحو 87 مليون جنيه، وذلك عقب تبادل لإطلاق النيران بالجيزة.

كانت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة والأجهزة المعنية بالوزارة، أكدت جلب بؤر إجرامية في نطاق عدد من المحافظات، تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة؛ لكميات من المواد المخدرة تمهيدا للاتجار بها، إلى جانب حيازتهم أسلحة نارية غير مرخصة.

تم استهداف تلك البؤر بمشاركة قوات من قطاع الأمن المركزي، وأسفر التعامل عن مصرع عنصر جنائي شديد الخطورة بمحافظة الجيزة، سبق الحكم عليه بالسجن في قضايا "مخدرات، وسلاح ناري، وسرقة بالإكراه"، فيما تم ضبط باقي عناصر هذه البؤر.

وضُبط بحوزة المتهمين أكثر من نصف طن من المواد المخدرة المتنوعة، إلى جانب 14 قطعة سلاح ناري متنوعة، فيما قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 87 مليون جنيه.

يأتي ذلك في إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية والمتورطين في جلب والاتجار بالمواد المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل واقعة وإحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.