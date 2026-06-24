وكالة أوروبية توصي بمواصلة تجنب المجال الجوي لإيران

أوصت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي شركات الطيران بالاستمرار في تجنّب المجال الجوي لإيران والعراق ولبنان، وأن تستمر في توخّي الحذر في جميع أنحاء المنطقة، على الرغم من الاتفاق الإطاري بين واشنطن وطهران، وعزت ذلك إلى احتمال ارتكاب انتهاكات.

وبحسب ما نشرته وكالة «فرانس برس»، قالت الوكالة، اليوم الأربعاء، إنّها ستُوسّع نطاق إرشادات مناطق الصراع في المنطقة حتى أول يوليو المقبل.

ونوهت أنّه «لا يزال من الممكن ارتكاب انتهاكات قصيرة الأجل خلال وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، لا سيما في مضيق هرمز وحوله وفي المجال الجوي المجاور».

وأشارت الوكالة أيضًا إلى هشاشة وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، ممّا يخلق احتمالًا لنشاط عسكري يؤثر على المجال الجوي للبنان.

وشددت الوكالة على ضرورة توخي جميع مشغلي الطائرات الحذر، ومراعاة المخاطر المحتملة في أثناء العمل في المجال الجوي للبحرين والكويت وإسرائيل والأردن وقطر وسلطنة عمان والإمارات والسعودية.