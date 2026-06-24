جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 11 فلسطينيا بينهم سيدة في الضفة الغربية

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر الأربعاء، 11 فلسطينياً بينهم سيدة، خلال حملة مداهمات واقتحامات في الضفة الغربية المحتلة بما فيها مدينة القدس.

وشملت الاعتقالات محافظات قلقيلية وطولكرم وجنين ونابلس (شمال) وبيت لحم (جنوب) والقدس (غرب)، عقب اقتحام منازل فلسطينيين وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، وفق مصادر محلية ومكتب إعلام الأسرى (غير حكومي).

وفي قلقيلية، اعتقلت القوات الإسرائيلية ثلاثة فلسطينيين بعد اقتحام المدينة من مدخلها الشرقي، فيما اعتقلت ثلاثة آخرين في محافظة بيت لحم.

كما اعتقلت سيدة من قرية اكتابا شرق طولكرم، وفلسطينياً من بلدة جبع جنوب جنين، إضافة إلى شابين خلال اقتحام قرية قصرة جنوب نابلس.

وفي شمال غربي القدس المحتلة، اعتقلت القوات الإسرائيلية أكاديمياً فلسطينياً عقب اقتحام بلدة بدو.

وأيضا داهم جيش الاحتلال الإسرائيلي عشرات المنازل في قرية مادما جنوبي نابلس، وأخضع عدداً من المواطنين لتحقيقات ميدانية دون تسجيل اعتقال.

وقال مكتب إعلام الأسرى إن استمرار حملات الاعتقال اليومية، بما يشمل النساء والأكاديميين والشبان، يعكس تصعيداً متواصلاً في سياسة الاعتقالات والمداهمات التي تنفذها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية.

يأتي ذلك في ظل استمرار اقتحامات جيش الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وتصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم، لا سيما الأراضي الزراعية القريبة من المستوطنات والبؤر الاستيطانية، وسط توتر ميداني متواصل.

وأسفر هذا التصعيد من جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين عن استشهاد 1173 فلسطينياً وإصابة 12 ألفاً و666 واعتقال نحو 23 ألفاً بينهم نساء وأطفال وأسرى محررون، إضافة إلى تهجير 33 ألف فلسطيني، وفقاً لمعطيات رسمية فلسطينية.