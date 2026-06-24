الذهب يتراجع إلى 4083 دولارا للأونصة عند أدنى مستوى منذ أسبوعين

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• متأثراً باستمرار الارتفاع في مؤشر الدولار

تراجعت أسعار الذهب الأربعاء، 1 بالمئة إلى 4083 دولاراً للأونصة، عند أدنى مستوى منذ أسبوعين، متأثرة باستمرار ارتفاع مؤشر الدولار.

وهبط سعر المعدن الأصفر بحلول الساعة 8:15 بتوقيت غرينتش 1 بالمئة ليبلغ سعره 4083 دولارا للأونصة.

ويأتي تراجع الأصل الأكثر أمانا في ظل ارتفاع مؤشر الدولار الذي فاق 101 نقطة، وارتفاع التوقعات بشأن رفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة أو الإبقاء عليها في مستويات مرتفعة لفترة أطول، ما يزيد الضغوط على الأصول غير المدرة للربح وعلى رأسها الذهب.

وعمق الذهب خسائره خلال الأسبوع الأخير، رغم حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وجود "تقدم إيجابي" في مسار التفاوض بين واشنطن وإيران لإنهاء الحرب بينهما.

وانخفض سعر الذهب بنحو 23 بالمئة منذ شن الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب على إيران في 28 فبراير الماضي.

وأدت الحرب إلى زيادة الضغوط التضخمية وعززت التوقعات بشأن إقدام الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة.

وفي 18 يونيو الجاري وقعت واشنطن وطهران إلكترونياً "مذكرة تفاهم إسلام آباد"، وشرعتا الأحد في مفاوضات بسويسرا بوساطة قطرية باكستانية لإبرام اتفاق نهائي لإنهاء الحرب.

ومن بين بنود المذكرة: رفع الحصار البحري الأمريكي عن إيران، وإعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي لإمدادات الطاقة العالمية، والذي تسبب إغلاقه في ارتفاع أسعار النفط والغاز ومستويات التضخم.

ومنذ اندلاع الحرب غذت الضغوط التضخمية المتصاعدة توقعات إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على رفع أسعار الفائدة.