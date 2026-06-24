منتخب مصر يخوض تدريباته استعدادا لمواجهة إيران في كأس العالم

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خاض المنتخب الوطني المصري، بقيادة التوأم حسام و إبراهيم حسن، تدريباته بجامعة جونزاجا بسبوكين استعدادا لمواجهة إيران في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

ويلتقي المنتخب الوطني مع نظيره الإيراني يوم السبت المقبل في تمام الساعة السادسة صباحًا، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

وشارك في المران 24 لاعباً بينما أدي حمدي فتحي برنامج تأهيلي بعد اصابته بالام في الخلفية، وأدى حسام عبد المجيد برنامج علاجي و أجرى فحوصات طبية تحت إشراف محمد أبو العلا طبيب المنتخب.

وحضر مران المنتخب هاني أبو ريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف علي المنتخب، وخالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة ورئيس البعثة، و مصطفي أبو زهرة و محمد أبو حسين و طارق أبو العينين أعضاء المجلس .

ويتصدر منتخب مصر قمة المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط ثم إيران و بلجيكا في المركز الثاني و الثالث برصيد نقطتين ثم نيوزيلندا في المركز الرابع و الأخير برصيد نقطة.