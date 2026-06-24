 وزير الداخلية الباكساتي لنظيره الإيراني: إسلام آباد ستواصل جهودها لتحقيق الاستقرار الإقليمي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الداخلية الباكساتي لنظيره الإيراني: إسلام آباد ستواصل جهودها لتحقيق الاستقرار الإقليمي

إسلام آباد - (د ب ا)
نشر في: الأربعاء 24 يونيو 2026 - 11:11 ص | آخر تحديث: الأربعاء 24 يونيو 2026 - 11:11 ص

التقى وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي بنظيره الإيراني إسكندر مؤمني اليوم الأربعاء، وتعهد بأن تستمر باكستان في بذل الجهود لتحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط.

وذكرت قناة جيو الباكستانية أن وزارة الداخلية قالت في بيان إن الجانبين عقدا مناقشات مفصلة بشأن العلاقات الباكستانية-الإيرانية وآخر التطورات الإقليمية في أعقاب التوصل لاتفاق سلام.

وهنأ نقوي نظيره الإيراني على الاعلان المشترك الذي تم توقيعه في سويسرا، قائلا إن هذا الاتفاق لم يكن ليتحقق بدون الجهود المخلصة التي بذلتها الحكومة الإيرانية وفريقها التفاوضي.

وأعرب الوزيران عن رضاهما تجاه خفض التوترات بالمنطقة، واتفقا على تعزيز التعاون الثنائي في عدة مجالات تتضمن الأمن ومكافحة الارهاب والأمن السيبراني والهجرة.

وأعلن مؤمني أنه سيقوم قريبا بزيارة باكستان بهدف تعزيز التعاون بين وزارتي الداخلية في الدولتين.

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