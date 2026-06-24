قاليباف: مذكرة تفاهم إسلام آباد بمثابة إعلان هزيمة أمريكا

قال رئيس البرلمان كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف، اليوم الأربعاء، إن مذكرة تفاهم إسلام آباد بمثابة «إعلان هزيمة أمريكا».

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة «تسنيم»، أن «مذكرة التفاهم لم تكن نتيجة ضغط أو إكراه، بل كانت ثمرة المقاومة وسلطة الشعب الإيراني».

ولفت إلى أن «مذكرة التفاهم أظهرت أن الحوار سيصل إلى نتيجة عندما يتخلى الطرف الآخر عن فرض إرادته، ويقبل بحقوق الإيرانيين».

وذكر أن «الحرب لم تكن مجرد حلم عسكري، بل كانت جهدًا منظمًا لتغيير موازين القوى الاستراتيجية في المنطقة، وفرض إرادة على شعب حر».

وأشار إلى أن «التجربة أثبتت أن الدبلوماسية تكون مستدامة وفعالة عندما تقوم على الاحترام والمساواة وتستند إلى دعم الشعب».

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، إن إيران وافقت على عمليات تفتيش نووي «إلى أجل غير مسمى»، لكن طهران نفت تقديم أي تنازل من هذا القبيل خلال المفاوضات، مما أثار تساؤلات حول جدوى الاتفاق الهش بين الجانبين.

وقدم البلدان، اللذان عقدا جولة ‌أولى من المفاوضات في سويسرا انتهت يوم الاثنين، روايات متضاربة أيضا حول الحوافز المالية لإيران والسيطرة على مضيق هرمز والحرب الموازية التي تشنها إسرائيل في لبنان، وكلها جوانب رئيسية من الاتفاق الإطاري الذي وقعاه الأسبوع الماضي بهدف إنهاء الحرب.

ومع ذلك، قال ترامب إن المفاوضات مع إيران تسير بسلاسة. وأضاف في تجمع بولاية بنسلفانيا: «الأمور تسير بيننا على ما يرام».

وينص الاتفاق على إنهاء فوري للحرب، بما في ذلك في لبنان، ورفع العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران وإلغاء تجميد الأصول الإيرانية المودعة في الخارج. كما ينص على إنشاء صندوق استثماري بقيمة 300 ⁠مليار دولار لإعادة إعمار الجمهورية الإسلامية.

ولا يفرض الاتفاق الإطاري في حد ذاته أي قيود على برنامج إيران النووي، وهو أمر سيتم تناوله خلال مفاوضات على مدى 60 يوما.