وكالة سلامة الطيران بالاتحاد الأوروبي تأمر بفحص 16 طائرة إيرباص بعد اكتشاف تشققات في أجنحتها

أمرت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي، وهي الهيئة المعنية بتنظيم الطيران في أوروبا، بإجراء فحوصات عاجلة على 16 طائرة من طراز "إيرباص إيه 380" تُشغلها شركتا طيران الإمارات وكانتاس، وذلك بعد اكتشاف وجود تشققات في مكونات هيكلية بأجنحتها.

وبحسب توجيه صلاحية الطائرات للطيران، الصادرة عن وكالة سلامة الطيران، والذي دخل حيز التنفيذ اليوم الأربعاء، يتعين فحص خمس من هذه الطائرات ذات الطابقين قبل القيام برحلتها التالية، بينما يجب فحص الطائرات الـ 11 المتبقية خلال 25 دورة طيران.

وأفاد التوجيه بأن التشققات الموجودة في الأجنحة قد تؤثر على استقرار أجنحة الطائرات. ومن جانبها، قالت شركة "إيرباص" إنها ترى ضرورة إجراء فحص إضافي مفصّل لمعالجة المخاطر المحتملة على السلامة.

جدير بالذكر أن شركة "إيرباص" أوقفت إنتاج أكبر طائرة ركاب في العالم عام 2021، بسبب نقص الطلبيات الجديدة.