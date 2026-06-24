احتجاز موظفين يابانيين اثنين في الصين على صلة بالمعادن الأرضية النادرة

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قالت مصادر مطلعة اليوم الأربعاء، إن الصين احتجزت مواطنين يابانيين اثنين بناء على محاولة إخراج منتجات على صلة بالمعادن الأرضية النادرة من البلاد.

وأحد المحتجزين يعمل في الفرع الصيني لشركة يابانية متخصصة في تصنيع المعدات الكهربائية الثقيلة.

وأكدت الحكومة اليابانية أن مواطنين احتجزا في مايو في مدينة داليان الساحلية بشمال شرق الصين بناء على مزاعم بانتهاك قانون يتعلق بتهريب واردات أو صادرات محظورة، دون الكشف عن تفاصيل لأسباب تتعلق بالخصوصية، حسبما ذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية.

وقالت وزارة الخارجية اليابانية إن الشخصين احتجزا في "نفس القضية". ومن ناحية أخرى قالت المصادر إنهما يعملان لصالح نفس الشركة اليابانية.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني مينورو كيهارا في مؤتمر صحفي إن هيئات الجمارك المحلية أبلغت المكاتب القنصلية اليابانية في شينانج وداليان بأن الاثنين احتجزا في 18 و25 مايو على التوالي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جو جياكون اليوم الأربعاء، إن المواطنين اليابانيين احتجزا لانتهاك قوانين الصين وأن بكين أبلغت طوكيو بتفاصيل القضية.

وفي مؤتمر صحفي دوري، حث جو اليابان على "توعية وتذكير مواطنيها وشركاتها في الصين بالالتزام بالقوانين واللوائح الصينية".

وفي يناير، شددت الصين ضوابط شحنات المواد ثنائية الاستخدام إلى اليابان التي يمكن أن تستخدم لأغراض مدنية وعسكرية بما في ذلك المعادن الأرضية النادرة.