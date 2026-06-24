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قتل الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، فلسطينيا خلال اقتحام بلدة اليامون شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال شهود عيان للأناضول إن قوات إسرائيلية اقتحمت البلدة الواقعة غربي مدينة جنين، مدعومة بتعزيزات عسكرية، وحاصرت منزلا فلسطينيا، وسط سماع دوي إطلاق كثيف للرصاص الحي في المنطقة.

من جانبه، قال موقع "والا" الإخباري العبري إن جنودا من وحدة "دوفدفان" التابعة للجيش الإسرائيلي قتلوا فلسطينيا خلال ما وصفه بـ"نشاط عملياتي" في بلدة اليامون.

وزعم الموقع أن الفلسطيني "شكل خطرا على قوات الجيش الإسرائيلي التي كانت تعمل في المنطقة"، دون أن يوضح طبيعة هذا الخطر أو ملابسات استشهاده.

ولم يصدر على الفور تعليق من الجهات الفلسطينية بشأن هوية الشهيد أو ظروف استشهاده.