مستشار ألمانيا يدعو أعضاء البرلمان إلى دعم إصلاح نظام التقاعد المزمع تطبيقه

دعا المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، أعضاء البرلمان الألماني إلى دعم مشروع إصلاح نظام التقاعد المزمع تطبيقه.

وبعد يوم واحد من تسلمه مقترحات لجنة حكومية مختصة بالتقاعد، قال ميرتس في البرلمان اليوم الأربعاء، إن هذه الخطط ستؤدي إلى "استقرار دائم في دخل المتقاعدين" من خلال مستوى جديد وشامل للتأمين التقاعدي. وأضاف رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني:"سيكون ذلك خطوة كبيرة إذا ما تمكنا من الاتفاق عليها وإقرارها معاً هنا في البرلمان الألماني بحلول نهاية العام".

وقبل بدء جلسة الاستجواب الدورية للحكومة من قبل النواب، وجّه ميرتس نداءً مباشرا إلى أعضاء البرلمان قائلاً: "أدعوكم إلى الانخراط بشكل بنّاء في المشاورات".

وأكد ميرتس أن تحقيق نجاح مشترك وضمان الاستقرار طويل الأمد لنظام التقاعد في ألمانيا أمر ممكن. كما جدد دعمه بشكل خاص للركيزة الاستثمارية الرأسمالية المزمع إدخالها ضمن نظام التقاعد.

وأعرب المستشار عن ثقته في أن الإصلاحات المقترحة ستؤتي ثمارها، معتبرا إصلاح التقاعد ركنا أساسيا في أجندة إصلاحية واسعة النطاق. وقال: "سنقدم مقترحات إضافية وملموسة حول كيفية تحسين وضع سوق العمل في ألمانيا وتحسين القدرة التنافسية لاقتصادنا".

وأضاف: "إذا نجحنا داخل الائتلاف الحكومي هذا العام في إنجاز الأمر بالشكل الذي رسمته، إلى جانب الخطوات الأخرى التي لا يزال يتعين علينا اتخاذها، فعندئذٍ سنكون قد اتخذنا بالفعل قرارات أساسية وجوهرية جديدة من أجل الرخاء وسوق العمل وتأمين الشيخوخة في ألمانيا".